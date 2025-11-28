مصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي طفل في منتصف العقد الثاني من عمره مصرعه، وأصيب آخر في عمر 9 سنوات بحادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية السنانية كفر حجاج مركز الجمالية في محافظة الدقهلية.

مصرع طفل وإصابة آخر في تصادم موتوسيكلين

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل وإصابة آخر في حادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية السنانية كفر حجاج مركز الجمالية.

تصادم موتوسيكلين علي طريق بالجمالية

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية إلي موقع الحادث، وتبين مصرع طفل وإصابة آخر في حادث طريق اصطدام موتوسيكل بآخر أمام طريق قرية السنانية كفر حجاج، الجمالية.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر مصدر طبي عن استقبال ابراهيم السيد ابراهيم يوسف 9 سنوات مصابا بكسر في اليد اليمني، ووفاة حمادة السيد ابراهيم يوسف 15 سنة، وتم إيداع الجثمان فى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في مستشفي الجمالية المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

