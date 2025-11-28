الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر والمباحث تستمع لأقوال الشهود (فيديو وصور)

حريق ستوديو مصر
حريق ستوديو مصر
 تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، دون وقوع خسائر بشرية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

حريق لوكيشن تصوير داخل ستوديو مصر 

 ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

 وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير، وجاري العمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي استوديوهات التصوير.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن وفيات، وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

