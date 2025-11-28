القبض على طرفي مشاجرة بالعصى الخشبية في الشرقية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بالعصى الخشبية بسبب خلافات بينهم حول ميراث قطعة أرض زراعية فى الشرقية

مشاجرة بالعصى الخشبية فى الشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى الأراضى الزراعية بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 26 نوفمبر الجارى حدثت مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس بالشرقية بين طرف أول:(3 أشخاص)، وطرف ثان: (شخصين "أبناء عمومة الطرف الأول") جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول ميراث قطعة أرض زراعية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بإستخدام (2 عصا خشبية).



وتمكن رجال الأمن بالشرقية من ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

