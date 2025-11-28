القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار فى بورسعيد (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار في بورسعيد.

عاطل يتحرش بفتاة داخل عقار فى بورسعيد

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة داخل أحد العقارات ببورسعيد.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

نصائح تضمن أن يصارحك طفلك بأي واقعة تحرش دون خوف

أثارت واقعة مدرسة سيدز الدولية القلق والخوف فى قلوب الأمهات خوفا من أن يحدث لأطفالهن أي حادث تحرش.

وللأسف فالعديد من الأطفال يخشون أن يصارحوا الأم أو الأب إذا تعرضوا للتحرش، ما يؤخر إنقاذ الأطفال من من يعتدى عليهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن تعرض الطفل للتحرش الجنسي ليس أخطر شيء، ولكن الأخطر أن الطفل لا يتحدث عن ما تعرض له، بل تكتشف الأم صدفة أن طفلها تعرض للتحرش الجنسي، وللأسف أحيانا يخشى الأطفال من الحديث عن ما تعرض له بسبب الخزف من التهديد أو الشعور بالذنب.

نصائح تجعل طفلك يحكى عن أى واقعة تحرش تعرض لها

وأضاف عبد الحميد، أن هناك نصائح تشجع الطفل على الحديث مع الأم عن أى واقعة تعدى تعرض لها بدون خوف، منها:

اخلقي مناخ أمان، حيث يجب على الأم أن تتحدث مع الطفل بهدوء، في وقت هادئ بدون ضغط، وان يكون الحديث بينهم فقط.

سؤال الطفل بطريقة غير مباشرة، وليس "حد لمسك؟"، بل “فيه حد ضايقك بطريقة ماتعجبكش؟”، أو “فيه حد لمس جسمك وإنت مكنتش مبسوط؟”، أو “فيه موقف حصل وخلاك متلخبط؟”.

ممنوع توجيه أسئلة توحي بإجابة، حيث يجب ترك الطفل يقول ما عنده حتى لو كان كلامه متقطعا أو كان غير مرتب.

طمأنة الطفل أكثر من مرة بأنه غير مخطئ، وللأسف معظم الأطفال لا يتحدثون لأنهم يظنون أنهم هم السبب.

الاستماع للطفل بدون إظهار صدمة وبدون صراخ لأن رد فعل الأم هو الذى يحدد إذا كان الطفل سيكمل حديثه أم لا.

ترك مساحة للطفل ليرسم أو يحكي بعرائسه، والطفل الغير قادر على الكلام أحيانا يحكى بالرسم أو اللعب.

يجب على الأم أن تكرر السؤال في أيام مختلفة، حتى لو لم يحكٍ، ولكنه مع الوقت سيشعر بالأمان ويحكى.

التحرش الجنسي، فيتو

علامات تؤكد أن طفلك تعرض للتحرش الجنسي

وتابع، أن هناك علامات مهمة تقول: إن الطفل تعرض للتحرش الجنسي حتى لو لم يقل ماحدث معه، منها:

علامات جسدية، مثل ألم عند الجلوس أو المشي، احمرار أو التهابات غير مبررة، وملابس داخلية متسخة أو ممزقة، شكوى من ألم في البطن أو المنطقة الحساسة.

علامات نفسية وسلوكية، حيث الخوف المفاجئ من المدرسة أو شخص معين، وانطواء أو بكاء بدون سبب واضح، ونوبات غضب أو عصبية جديدة عليه.

التبول اللاإرادي ولم يكون موجودا من قبل، وكوابيس أو صعوبة في النوم، أو التصاق مبالغ فيه بالأم.

علامات في الكلام والتصرف، مثل كلام عن “أسرار” بينه وبين أحد، وكلمات جنسية غير مناسبة لسنه، ورسم أجزاء خاصة أو مواقف مش طبيعية.

عند ظهور هذه الأعراض يجب أن تسمعه الأم بهدوء وتعرضه للفحص الطبى وتقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة مع عرض الطفل على طبيب نفسي لمساعدته على التخلص من ما تعرض له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.