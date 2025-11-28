الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

إحباط محاولة تهريب معدات وأجهزة محظورة داخل حاويتين بميناء بحري بقيمة 100 مليون جنيه

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب معدات وأجهزة محظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة لتهريب شحنة ضخمة من الأجهزة والمستلزمات المحظورة، بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحركات عنصرين جنائيين لجلب كميات متنوعة من البضائع المخالفة داخل حاويتين واردتين من دولة أجنبية، مُسجلتين مستنديًا على أنها "خيوط".

إحباط محاولة تهريب معدات وأجهزة محظورة 

التحريات أكدت أن الحاويتين تضمان ألعاب نارية وأجهزة اتصال لاسلكية وكاميرات وأجهزة صاعق كهربائي ومستلزمات طبية ومنشطات ومستحضرات تجميل وقطع غيار سيارات، تم تجهيزها لإدخالها البلاد عبر أحد الموانئ البحرية بقصد الاتجار غير المشروع.

بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وبتفتيش الحاويتين عُثر على مضبوطات ضخمة شملت:أكثر من 186 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، 1400 جهاز اتصال لاسلكي، 4800 بطارية لأجهزة الاتصال، قرابة 2 مليون قرص عقاقير طبية، و2800 قطعة غيار سيارات، 9000 قطعة إسبراى منشط، 2400 جهاز صاعق كهربائي، و850 كاميرا لاسلكية صغيرة، وأكثر من 121 ألف قطعة مستحضرات تجميل.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

والتقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة المالية للمضبوطات تتجاوز 100 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

