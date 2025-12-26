نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)

18 حجم الخط

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “مظاهر عناية الإسلام بالطفولة” من مسجد العباسي بمحافظة بورسعيد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان: «مظاهر عناية الإسلام بالطفولة».

وتأتي الخطبة الثانية لتصحيح مفهومًا مهمًّا وهو "التفكك الأسري" ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٨) مسجدًا اليوم الجمعة ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (١١) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٧) مساجد.

الأوقاف تفتتح ١٨ مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٧٣) مسجدًا من بينها (٢٨٠) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٩٣) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٦٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و٣٧٥ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

في محافظة المنيا تم إحلال وتجديد مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد أولاد عطا بقرية دلجا – مركز دير مواس؛ ومسجد العزالية بقرية أبو قلتة - مركز ملوي؛ ومسجد سيف بعزبة سيف - مركز العدوة؛ ومسجد الحاج علي بقرية الشيخ مسعود – مركز العدوة.

وفي محافظة الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية منيا الحيط – مركز إطسا؛ ومسجد المصابحة بقرية معصرة صاوي – مركز طامية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة جيمي تادرس – مركز سنورس.

