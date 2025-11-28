الجمعة 28 نوفمبر 2025
لوكيشن مسلسل "الكينج"، الاستماع لأقوال شهود العيان في حريق استوديو مصر بالمريوطية

حريق ستوديو مصر بمنطقة
حريق ستوديو مصر بمنطقة المريوطية
 تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال شهود العيان والأهالي والجيران في اندلاع حريق داخل استديو مصر بمنطقة المريوطية، في ديكور مسلسل الكينج للفنان محمد أمام، للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة

ووفقا للمعاينة الأولية، تبين أن مواد قابلة للاشتعال داخل موقع التصوير ساهمت في سرعة انتشار الحريق، وتسببت في توسيع انتشارها، وامتدادها لسائر أجزاء الاستديو.

وأجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية تبريد لموقع حريق لوكيشن تصوير فى ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، دون وقوع خسائر بشرية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن وفيات، وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

