ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء بنوك استولى على أموال مواطنين بالمنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بعد ثبوت تورطه في عمليات نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهم، صاحب معلومات جنائية سابقة، كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك، ويطلب من الضحايا تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح مالية، ليتمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستغلالها في السرقات المالية.

إجراءات الضبط

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب ثماني وقائع نصب مماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.

عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري

لقد شرعت الدولة المصرية العديد من القوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا جرائم النصب عبر الإنترنت ويُعاقب مرتكبو النصب الإلكتروني بعقوبات قانونية مشددة قد تصل إلى السجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا للمحددات الواردة في "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات: كما هو منصوص عليه في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنص على عقوبة السجن لكل من يستخدم تكنولوجيا المعلومات لارتكاب جريمة احتيال أو تشويه سمعة الآخرين.

الغرامات المالية التي قد تصل إلى 500 ألف جنيه: في حال كان الاحتيال مرتبطًا باستخدام وسائل التكنولوجيا للإضرار بمصالح الأفراد أو المؤسسات أو انتهاك خصوصيتهم.

السجن المشدد: في حالات تكرار الجرائم أو ارتكاب النصب الإلكتروني على نطاق واسع، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد، الذي يبدأ من 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

غرامات قد تصل إلى 5 مليون جنيه: في حال استخدام الإنترنت لارتكاب الجريمة في صورة منظومة من الجرائم الجماعية أو باستخدام أدوات متطورة أو اختراق شبكات خاصة.

أهمية القانون في مواجهة النصب الإلكتروني

يُعتبر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أداة حيوية في محاربة النصب الإلكتروني، إذ يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الرقمية التي تزداد تطورًا، بالإضافة إلى توفير آليات قانونية لرصد ومعاقبة الجناة بشكل فعال ورغم وجود بعض التحديات في تطبيق القانون، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا أظهرت تحسنًا في التصدي لهذه الجرائم.

إلى جانب ذلك، فإن دور الأجهزة الأمنية في تتبع المجرمين عبر الإنترنت يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث إن معظم القضايا المتعلقة بالنصب الإلكتروني تتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الأمنية والمصرفية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لمواكبة الأساليب المتقدمة التي يتبعها المحتالون.

التوعية ضرورة للوقاية

رغم الإجراءات القانونية والجهود الأمنية المبذولة لمكافحة النصب الإلكتروني، تبقى الوقاية هي العنصر الأكثر أهمية في هذا المجال وتبرز أهمية التوعية في المجتمع حول المخاطر المرتبطة بالأنشطة الرقمية وكيفية التعرف على محاولات الاحتيال، بالإضافة إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة.

