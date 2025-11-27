الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

بعد الإفراج عنها، أم مكة تنشر أول صورة مع ابنتها وتعلق: كنتي وحشاني أوي يا ليلي

أفرجت الأجهزة الأمنية عن البلوجر أم مكة بعد سدادها الغرامة المقررة عليها وقدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بـ التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري.
ونشرت أم مكة عقب خروجها صورة لها عبر إحدى المنصات الإعلامية وهي تحمل ابنتها “ليلي”، وعلّقت عليها قائلة: “كنتي وحشاني أوي يا ليلي”، في أول ظهور لها بعد الإفراج.

 

 

محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
 وكانت نيابة الشئون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة “تيك توك” تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

 

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

 

 

