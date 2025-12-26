ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل الجولة الثانية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، تشهد مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2025 منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة بعد إنتهاء الجولة الأولي وبداية الجولة الثانية.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتشهد أكثر من قمة ونهائي مبكر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

وجاء ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2025 قبل الجولة الثانية كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2025



1- المغرب، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 0 هدف.

2- مالي، نقطة واحدة، له 1 هدف، عليه 1 هدف.

3- زامبيا، نقطة واحدة، له 1 هدف، عليه 1 هدف.

4- جزر القمر، بدون نقاط، له 0 أهداف، عليه 2 هدف.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2025



1- مصر، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 1 هدف.

2- جنوب إفريقيا، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 1 هدف.

3- أنجولا، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

4- زيمبابوي، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا 2025



1- تونس، 3 نقاط، له 3 هدف، عليه 1 هدف.

2- نيجيريا، 3 نقاط، له 2 هدف، عليه 1 هدف.

3- تنزانيا، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

4- أوغندا، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 3 أهداف.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2025



1- السنغال، 3 نقاط، له 3 أهداف، عليه 0 هدف.

2- الكونغو الديمقراطية، 3 نقاط، له 1 هدف، عليه 0 هدف.

3- بنين، بدون نقاط، له 0 هدف، عليه 1 هدف.

4- بوتسوانا، بدون نقاط، له 0 هدف، عليه 3 أهداف.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا 2025



1- الجزائر، 3 نقاط، له 3 أهداف، عليه 0 أهداف.

3- بوركينا فاسو، 3 نقاط، له هدفان، عليه 1 هدف.

3- غينيا الاستوائية، بدون نقاط، له 1 هدف، عليه 2 هدف.

4- السودان، بدون نقاط، له 0 أهداف، عليه 3 أهداف.

ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2025



2- كوت ديفوار، 3 نقاط، له هدف، عليه 0 أهداف.

2- الكاميرون، 3 نقاط، له هدف، عليه 0 أهداف.

3- الجابون، بدون نقاط، 0 أهداف، عليه 1 هدف.

4- موزمبيق، بدون نقاط، 0 أهداف، عليه 1 هدف.

وكانت منافسات النسخة رقم 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، انطلقت مساء الأحد 21 ديسمبر، على الأراضي المغربية، بمواجهة المغرب ضد جزر القمر.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتستمر المنافسات حتى 18 يناير 2026

وتقام منافسات دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة 21 ديسمبر حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ16 من الكان الإفريقي.

مواعيد الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا ضد زيمبابوي – 2:30 عصرًا

مصر ضد جنوب أفريقيا – 5 مساءً

زامبيا ضد جزر القمر – 7:30 مساءً

المغرب ضد مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر

بنين ضد بوتسوانا – 2:30 عصرًا

السنغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً

أوغندا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

نيجيريا ضد تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر

الجابون ضد موزمبيق – 2:30 عصرًا

غينيا الاستوائية ضد السودان – 5 مساءً

الجزائر ضد بوركينا فاسو – 7:30 مساءً

كوت ديفوار ضد الكاميرون – 10 مساءً

