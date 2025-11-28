حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية

18 حجم الخط

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق ديكور مخصص لتصوير أحد المسلسلات الرمضانية داخل استوديو مصر بمنطقة المريوطية بالجيزة.

تفاصيل الحريق

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير، وجارٍ العمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي استوديوهات التصوير.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.