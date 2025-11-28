الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط متهم استولى منه على 40 ألف دولار (فيديو)

شاب صيني يشكر وزارة
شاب صيني يشكر وزارة الداخلية
18 حجم الخط

 قدم شاب صيني الشكر لوزارة الداخلية بعد استجابتها السريعة لضبط متهم استولى منه على 40 ألف دولار في واقعة نصب، عقب ساعات من نشره شكوى عبر الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاب يستولى على 40 ألف دولار من صيني 

وكان الشاب، ويدعى مصطفى “يحمل الجنسية الصينية”، قد ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروي تفاصيل تعرضه لعملية نصب على يد شخص يدعى "حمادة"، استولى منه على المبلغ بطرق احتيالية.

 

وأوضح مصطفى أنه فور نشره تفاصيل الواقعة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه خلال وقت قياسي.

وأشاد الشاب بسرعة استجابة الشرطة وتعاملها المهني مع البلاغ، موجّهًا شكره أيضًا للمواطنين المصريين الذين تضامنوا معه وساندوه منذ بداية الواقعة.

 

واختتم رسالته بالتعبير عن امتنانه العميق لـ وزارة الداخلية وكل من دعموه، مؤكدًا وتقديره لما لقيه من مساندة إنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاب يستولي على 40 ألف دولار من صيني شاب صيني وزارة الداخلية الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

مواد متعلقة

الثانية بعد البيت الأبيض، صفحة وزارة الداخلية المصرية تُحقق إنجازًا عالميًا على فيسبوك

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

القصة الكاملة لأحداث بني مزار.. مصدر أمني يكشف التفاصيل والقبض على المحرضين وجلسة صلح تنهي الأزمة.. ورسالة تحذير حاسمة من وزارة الداخلية

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

بعد انتشار مصحف محرف، دولة التلاوة يكشف مفاجأة عن نشأة إذاعة القرآن الكريم (فيديو)

بداية التصفيات، الحلقة الخامسة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة محمد عبد الوهاب الطنطاوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية