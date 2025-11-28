شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط متهم استولى منه على 40 ألف دولار (فيديو)

18 حجم الخط

قدم شاب صيني الشكر لوزارة الداخلية بعد استجابتها السريعة لضبط متهم استولى منه على 40 ألف دولار في واقعة نصب، عقب ساعات من نشره شكوى عبر الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاب يستولى على 40 ألف دولار من صيني

وكان الشاب، ويدعى مصطفى “يحمل الجنسية الصينية”، قد ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروي تفاصيل تعرضه لعملية نصب على يد شخص يدعى "حمادة"، استولى منه على المبلغ بطرق احتيالية.

وأوضح مصطفى أنه فور نشره تفاصيل الواقعة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه خلال وقت قياسي.

وأشاد الشاب بسرعة استجابة الشرطة وتعاملها المهني مع البلاغ، موجّهًا شكره أيضًا للمواطنين المصريين الذين تضامنوا معه وساندوه منذ بداية الواقعة.

واختتم رسالته بالتعبير عن امتنانه العميق لـ وزارة الداخلية وكل من دعموه، مؤكدًا وتقديره لما لقيه من مساندة إنسانية.

