القبض على شخص بتهمة النصب على "صيني" بالشروق

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لاتهامه بالنصب على آخر صيني الجنسية، والاستيلاء على أمواله في مدينة الشروق.

النصب على صيني الجنسية بالشروق

كان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من شخص يحمل الجنسية الصينية، يفيد بقيام شخص بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وتبين من صحة البلاغ أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "ح. ا" قام بالنصب على المجنى عليه والاستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده الى ديوان القسم، لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على شاب متهم بالترويج لبيع أسلحة بيضاء والنصب على المواطنين بالأميرية

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب أنشأ وأدار صفحة عبر مواقع التواصل بهدف النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على بيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، ثم إغلاق هاتفه عقب الحصول على الأموال، وذلك بدائرة قسم شرطة الأميرية.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم استخدم صفحة إلكترونية للترويج لبيع أسلحة بيضاء وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا دون تسليم أي بضائع.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية القائم على الصفحة وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه في عمليات الاحتيال.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإنشاء الصفحة بهدف النصب على المواطنين، وإيهامهم ببيع الأسلحة البيضاء، ثم إغلاق الهاتف بعد تحويل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

