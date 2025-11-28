الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو يظهر فيه سائق سيارة نقل يهدد قائد سيارة أخرى بتكسير زجاج سيارته، بعد اعتراضه على تصويره أثناء قيادته بشكل متهور على الطريق الدائري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا حول الحادث، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية التحقيق، حيث تم فحص الفيديو وتتبع السيارة الظاهرة فيه.

تمكنت الشرطة من تحديد هوية قائد السيارة وضبطه، ويُقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية. وبمواجهته اعترف بقيامه بالتهديد كما ظهر في الفيديو، مؤكدًا أن اعتراضه جاء بسبب انزعاجه من تصويره أثناء القيادة بطريقة متهورة.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة تنتهى بإصابة شخصين بطلق خرطوش فى قنا

تشكيل عصابي يغسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة

الإجراءات القانونية

تم التحفظ على السيارة وإحالتها إلى الجهات المختصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، بما يشمل تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق، لضمان محاسبة المخالف وفق القانون.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحادث يعد مثالًا على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات المتداولة على وسائل التواصل، وضبط المخالفين للحفاظ على الأمن والسلامة المرورية.

الجريدة الرسمية