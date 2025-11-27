إصابة 4 أشخاص في تصادم جراري قطار بمحطة مرغم بالإسكندرية

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص في تصادم بين جراري قطار، بمحطة مرغم في اتجاه مطروح غرب الإسكندرية بينهم السائق ومساعده، وتم تسيير حركة القطارات بعد توقف دام دقائق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارًا يفيد بوقوع تصادم داخل المحطة نتيجة هروب فرامل جرار السحب أثناء محاولة تحريك القطار المعطل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى بـ 4 سيارات وتم فرض كردون أمني حول موقع التصادم لتنظيم حركة القطارات.

وأوضحت المعاينة الأولية أن حادث الإسكندرية وقع بسبب عطل في القطار الرئيسي، ومع محاولة سحبه بجرار آخر حدث التصادم نتيجة خلل في منظومة الفرامل.

وأصيب في الحادث كل من؛ السائق ويُدعى مجدي بشارة عوض 58 عامًا بجرح رضي في الجبهة والأنف، ومساعد السائق محمد عاطف، 43 عامًا بكدمة في الرأس وإصابة بي سي، وأسامة محمد مهنا، 48 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، والسيدة صباح عبد الفتاح طه، 57 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جمال عبد الناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت عملها لكشف الملابسات الكاملة للحادث.

