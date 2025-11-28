الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق
18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخليةحملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفى، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

القبض على شخص بحوزته سلاحا ناريا أثناء الاحتفال بفوز مرشح بالشرقية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبى المختلفة بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي تلك القضايا، وتواصل الأجهزة جهودها لضبط كل المخالفين للحفاظ على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال حملات على الأسواق بالمحافظات

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.  

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد على 10 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).  

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.  

