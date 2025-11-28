الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة تنتهى بإصابة شخصين بطلق خرطوش فى قنا

مشاجرة بسبب خلافات
مشاجرة بسبب خلافات الجيرة تنتهى بإصابة شخصين بطلق خرطوش
كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله حول وقوع مشاجرة نتج عنها إصابة شخصين بطلق نارى فى قنا.


وتبين من الفحص أن مستشفى قنا استقبل شخصين مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم، يقيمان بدائرة المركز، إثر خلافات تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة مع ثلاثة عاطلين من نفس المنطقة.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

والتحريات أكدت أن المتهمين اعتدوا على المجنى عليهم باستخدام بندقية خرطوش كانت بحوزة أحدهم، ما تسبب فى إصابتهما. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة وضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة.

إصابة شخصين بطلق خرطوش فى قنا

 

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الجريدة الرسمية