حوادث

القبض على صانع محتوي نشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة بالإسكندرية (فيديو)

القبض على صانع محتوي
القبض على صانع محتوي بنشر مقاطع تتضمن ألفاظ خادشة للحياء
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية

سقوط صانع محتوي بنشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة للحياء بالإسكندرية

كانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ، ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

