القبض على صانع محتوي نشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة بالإسكندرية (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية

كانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ، ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

