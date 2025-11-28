حيثيات الحكم بحبس أم مكة 6 أشهر مع الإيقاف بتهمة التعدي على القيم الأسرية

18 حجم الخط

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات الحكم الصادر، ضد البلوجر أم مكة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه في التهمتين الأولى والثالثة، وهي ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، وبراءتها عن الاتهام الثاني بشأن إدارة موقع على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمة.

حيثيات براءة البلوجر أم مكة

وجاء في حيثيات المحكمة، حيث إنه عن الاتهام الثاني ل أم مكة: فلما كانت المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ضمن الفصل الرابع الخاص بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع تنص علي أن في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

كما تنص المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا للمادة رقم 29 من القانون، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المادة رقم 2 من هذه اللائحة بالنسبة لمديري مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات.

وهديا بما تقدم، ولما كانت المحكمة من خلال تمحيصها لمواد القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن بصر وبصيرة، حال انزال الواقعة علي مفهوم تطبيق المادة 27 من القانون نجد أن التهمة غير ثابتة في حق المتهمة إذ أن المادة 27 جاءت ضمن الفصل الرابع من القانون الذي يعاقب علي الجرائم المرتكبة من مدير الموقع ولما كان القانون المار بيانه بمادته الأولى قد عرف مدير الموقع بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية.

بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو متواه أو المسئول عنه، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى تفيد بأن المتهمة مديرة لأي من موقعي تيك توك أو فيس بوك المرتكب من خلالهما الواقعة محل الأوراق أو هي من أنشأت أو أدارت أو استخدمت الموقعين بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجرائم محل الواقعة وأن المتهمة ليست من ضمن المخاطبين بتلك المادة ولا تعد وسوى كونها مستفيدة علي الموقعين أنفي البيان تستعمل خدمات تقنية المعلومات المقدمة عليه.

محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة “تيك توك” تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت البلوجر أم مكة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.

