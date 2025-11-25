الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
إقبال متوسط على لجنة مدرسة الزقازيق في الشرقية بانتخابات النواب 2025 (صور)

شهدت محافظة الشرقية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، إقبالا متوسطا على عدد من لجان الاقتراع بمختلف المراكز والمدن، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، ومحاولات من الجهات التنفيذية لحث المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة مجلس النواب.

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

توافد الناخبين بشكل متدرج

ورصدت المتابعات الميدانية هدوءً نسبيًا في محيط لجنة مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية خلال الساعات الأولى من فتح باب التصويت، قبل أن يبدأ توافد الناخبين بشكل متدرج، خاصة من كبار السن والسيدات، فيما كثّفت الحملات التوعوية والإعلامية جهودها لدعوة المواطنين إلى النزول والمشاركة الفاعلة.

 

غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

انتخابات مجلس النواب، وأكدت مصادر داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم ودون معوقات تُذكر، مع توافر جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان وخارجها، لضمان سير عملية التصويت بسلاسة، وسط حضور أمني مكثف وتأمين كامل لمحيط اللجان.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً وسط ترقب لاحتمالات ارتفاع نسب المشاركة خلال الساعات المتأخرة من اليوم.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وفتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في  في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025،  داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب بالشرقية لجان الاقتراع محافظة الشرقية , الهيئة الوطنية للانتخابات اخبار محافظة الشرقية

