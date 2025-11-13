أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية.. مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بالمعادي.. بلاغ للنائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل مهندس بالإسكندرية وفرار الجاني، وزعم عدد من الحسابات أن المجنى عليه يعمل مهندس كيمياء نووية.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الجزائر في منطقة المعادي، مما أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أحالت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، أوراق عامل وخالته إلى المفتي بتهمة قتل زوج خالته، بقرية السنباط بمركز الفيوم.

تقدمت أسر 4 ناشئين في نادي بيراميدز ببلاغ للنائب العام ضد إدارة النادي، تتهمها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال قاصرين والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة، وحمل البلاغ رقم 14340 لسنه 2025،



تداولت عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو التقطته إحدى السيدات بإحدى إشارات المرور، وهي تتحدث مع طفلة يبدو على وجهها آثار ضرب وحشي تسبب فى غلق عينها.

تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مدرسة شهيرة بـ التجمع الخامس، بعد واقعة احتجاز وحبس أطفال دون وجه حق.

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2025، وذلك بمناسبة حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ألقي قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية القبض على سيدة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى، بمنطقة الساحل.

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة تجرّد فيها زوج أم من مشاعر الرحمة والإنسانية، بعدما أقدم على تعذيب نجل زوجته البالغ من العمر عامين داخل قرية تابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة الطفل بنزيف في المخ وحروق متفرقة بجسده نتيجة إطفاء السجائر عليه، قبل أن يتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالجلوس بجوار إحدى المدارس بمحافظة القليوبية، وإتيانهم بأفعال غير لائقة أمام الفتيات المترددات على المدرسة.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، نظيره التركي على يرلى كايا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، في إطار علاقات التعاون الأمني بين الجانبين.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بمحافظة قنا بإلقاء حجارة على مقر إحدى اللجان الانتخابية.

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الرئيسي لمفتي الجمهورية، وتحديد جلسة الدور الأول من يناير المقبل للنطق بالحكم.

