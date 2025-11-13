الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أمن الإسماعيلية يفحص فيديو طفلة الإشارة

صورة الطفلة، فيتو
صورة الطفلة، فيتو
18 حجم الخط

تداولت عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو التقطته إحدى السيدات بإحدى إشارات المرور،  وهي تتحدث مع طفلة يبدو على وجهها آثار ضرب وحشي تسبب فى غلق عينها. 

مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

غدًا ختام فعاليات ملتقى أطفال أهل مصر بالإسماعيلية

الطفلة تعاني من حالة صحية  

وأظهر مقطع الفيديو الحالة الصحية السيئة التي وصلت لها الطفلة، حيث بالكاد تلتقط أنفاسها وعندما سألتها مصورة الفيديو عن سبب الضرب قالت: "بابا ضربني علشان مطلعتش الشغل". 

رواد التواصل يناشدون الأجهزة الأمنية سرعة ضبط والد الطفلة 

وناشد رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقطع الفيديو وعددا من الصور للطفلة، الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية سرعة التدخل لنجدة الطفلة قبل فوات الأوان.   

تحرك عاجل من الداخلية

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير إدارة البحث الجنائي، جهودها لسرعة العثور على الطفلة وضبط والدها الذي يجبرها على التسول في الشوارع وبالقرب من إشارات المرور. 

وتجرى مباحث الأحداث، بالتعاون مع مباحث قسم ثاني بحثا شاملا بكافة الأماكن لمحاولة العثور على الطفلة وسرعة إغاثتها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية طفلة الإشارة مباحث الاسماعيلية فيديو طفلة الإسماعيلية

مواد متعلقة

غدًا ختام فعاليات ملتقى أطفال أهل مصر بالإسماعيلية

مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

قافلة صحة الإسماعيلية تقدم خدماتها لـ 1804 مواطنين بقرية فنارة (صور)

قصور الثقافة تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

ملحق كأس العالم 2026، الإمارات تتعادل مع العراق 1/1 في الشوط الأول

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للرجل لبس الذهب في هذه الحالات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية