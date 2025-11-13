أمن الإسماعيلية يفحص فيديو طفلة الإشارة

18 حجم الخط

تداولت عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو التقطته إحدى السيدات بإحدى إشارات المرور، وهي تتحدث مع طفلة يبدو على وجهها آثار ضرب وحشي تسبب فى غلق عينها.

الطفلة تعاني من حالة صحية

وأظهر مقطع الفيديو الحالة الصحية السيئة التي وصلت لها الطفلة، حيث بالكاد تلتقط أنفاسها وعندما سألتها مصورة الفيديو عن سبب الضرب قالت: "بابا ضربني علشان مطلعتش الشغل".

رواد التواصل يناشدون الأجهزة الأمنية سرعة ضبط والد الطفلة

وناشد رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقطع الفيديو وعددا من الصور للطفلة، الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية سرعة التدخل لنجدة الطفلة قبل فوات الأوان.

تحرك عاجل من الداخلية

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات كل من اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير إدارة البحث الجنائي، جهودها لسرعة العثور على الطفلة وضبط والدها الذي يجبرها على التسول في الشوارع وبالقرب من إشارات المرور.

وتجرى مباحث الأحداث، بالتعاون مع مباحث قسم ثاني بحثا شاملا بكافة الأماكن لمحاولة العثور على الطفلة وسرعة إغاثتها.

