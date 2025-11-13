إخماد حريق شب في عقار بالفيوم

الخميس 13 نوفمبر 2025
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد حريق شب بمنزل مكون من طابقين، بمساكن ميمنة بمركز سنورس، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الوحدات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بين سكان العقار.

حريق بمساكن ميمنة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من طابقين، بمساكن ميمنة، بمركز سنورس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، قبل أن يمتد للعقارات المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، بين سكان العقار.

 

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المعادي

السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولى التحقيق.

الجريدة الرسمية