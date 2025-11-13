الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو
18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة فيصل دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة بفيصل 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة فيصل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد إلى باقي المجاورات وتمت عملية اخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بفيصل شقة بفيصل الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية

مواد متعلقة

تطور جديد في اتهام سيدة بإلقاء طفلتها المتوفاة بمدخل عقار بفيصل

شوهوا جسمه بطريقة بشعة وحاولوا قتله، جهود مكثفة لضبط المتهمين بالاعتداء على سائق أوبر بفيصل

الأكثر قراءة

استعدوا من الصباح إلى المساء، 8 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم

العربيات اتعجنت، تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس في الإسكندرية (صور)

ارتفاع اليوريا العادي 1021 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بداية انقلاب كبير، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس

بعد الحصر العددي، أسماء مرشحي القائمة الوطنية بمحافظات غرب الدلتا، أبرزهم سحر طلعت ورشاد عثمان

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

موعد مباراة الأهلي وسموحة في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية