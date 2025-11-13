السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل

18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة فيصل دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بفيصل

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة فيصل وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد إلى باقي المجاورات وتمت عملية اخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

