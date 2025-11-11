الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بـمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد دهشور، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب 16 من ركابها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

 

إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

