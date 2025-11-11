إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بـمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد دهشور، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب 16 من ركابها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

