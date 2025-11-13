الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز لـ 19 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين، بالتنمر على الطفل جان رامز والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 19 نوفمبر.

محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

وكان الطفل جان رامز، قد تعرض لحملة تنمر على صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عقب نشره صورة من أحد أعماله تعليقًا على تعطيل الدراسة، وتضمنت التعليقات سخرية وألفاظًا نابية، فضلًا عن نشر شائعات عن وفاته، وذلك ما دفع أسرته إلى تقديم بلاغ ضد المتنمرين.

الجريدة الرسمية