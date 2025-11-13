الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل مهندس بالإسكندرية وفرار الجاني، وزعم عدد من الحسابات أن المجنى عليه يعمل مهندس كيمياء نووية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، تلقى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى (حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات) وآخر، قام الأخير خلالها بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، ثم فرّ هاربًا بسيارته.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مهندس – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة – يعانى من أمراض نفسية وسبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية)، كما تم ضبط السلاح المستخدم.

وتبين أن الجاني تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة الدراسة، وأن خلافات سابقة نشبت بينهما بعد تعديه على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتم الصلح بينهما فى نوفمبر 2024، إلا أن الجانى قرر الانتقام بعد أن شكاه المجنى عليه لوالده الذى قام بتعنيفه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

