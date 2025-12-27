أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال أمام الكونغو الديمقراطية بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على الملعب الكبير بمدينة "طنجة"، في قمة مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

أعلن بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية على الملعب الكبير بمدينة "طنجة"، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

تشكيل منتخب السنغال أمام الكونغو الديمقراطية



دخل منتخب السنغال مباراته أمام الكونغو الديمقراطية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس، كريبان دياتا، كاليدو كوليبالي

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، بابي جاي، إليمان ندياي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، ونيكولاس جاكسون.



منتخب الكونغو الديمقراطية، فيتو

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية



فيما أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر تشكيلة الكونغو الديمقراطية لمواجهة السنغال، والذي يتكون من:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، أكسيل توانزيبي، شانسيل مبيمبا، آرثر ماسواكو

خط الوسط: صامويل موتوسامي، شارل ساديكي، نجونجا موكاو

خط الهجوم: مشالا إيليا، سيدريك باكامبو، ثيو بونجوندا

مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية

كلا المنتخبين السنغال والكونغو الديمقراطية حقق الفوز في الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقيا، وحصد 6 نقاط، لذلك فإن مواجهة الفريقين اليوم، تحمل عنوان زعامة المجموعة الرابعة، حيث يسعى كل منهما لحصد الثلاث نقاط، للإنفراد بصدارة المجموعة، فضلا عن حسم التأهل رسميا للدور ثمن النهائي في البطولة

طاقم حكام لقاء السنغال والكونغو الديمقراطية

يدير مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الرابعة الحكم الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه مواطناه المساعدان عباس زهروني وعادل البنا، والحكم الرابع مصطفى غربال، بينما تم اختيار الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود عاشور.

