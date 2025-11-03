الإثنين 03 نوفمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات احتجاز مالك شركة بالمعادي وضبط 4 متهمين وراء الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة احتجاز مالك شركة بالقاهرة، عقب بلاغٍ بتغيبه في ظروف غامضة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الجناة وإطلاق سراح المجني عليه مصابًا بإصابات متفرقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المعادي بالقاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص بتغيب والده مالك شركة عقب خروجه من المنزل مستقلًا سيارته، مشيرًا إلى وجود خلافات مالية بين والده وأحد الأشخاص.

بالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة الرئيسي، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهته أقر بوجود خلافات مالية مع المجني عليه لقيامه بالنصب عليه بزعم بيع قطعة أرض والاستيلاء منه على مبلغ مالي دون ردّه، فاستعان بابن شقيقه واستدرجا المجني عليه واحتجزاه داخل شقة مملوكة لهما بمحافظة أسيوط.

 

الضبط وتحرير المجني عليه

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة محل الاحتجاز، وأسفر التفتيش عن ضبط 3 أشخاص مقيمين بأسيوط، وبحوزة أحدهم سلاح ناري فرد خرطوش، وذلك أثناء احتجازهم المجني عليه الذي عُثر عليه مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة.
وبسؤال المجني عليه، أقر بتعرضه لواقعة نصب من المتهمين، واحتجازه والاعتداء عليه لإجباره على رد المبالغ المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

