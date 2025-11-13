قاتلة زوجها، جنايات الفيوم تحيل أوراق ربة منزل وابن شقيقتها للمفتي

18 حجم الخط

أحالت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، أوراق عامل وخالته إلى المفتي بتهمة قتل زوج خالته، بقرية السنباط بمركز الفيوم.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول في الأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الزراعي بقرية العزب بدائرة المركز.

وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم ومعاوني الوحدة وأشرف عليه العميد حسن عبدالغفار رئيس بحث المديرية والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وكشفت التحريات بمعرفة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن الجثة لشخص يدعى" حسن إبراهيم على (56 عامًا)، عامل باليومية ومقيم بقرية السنباط، وكانت بها آثار طلق ناري بمنطقتي الظهر والرأس من الخلف.

وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة شابًا يدعى" شعبان ن. ش. ع" (23 عامًا)، مقيم في عزبة بشير التابعة لقرية السنباط، وهو ابن شقيقة زوجة المجني عليه وخطيب ابنته، وقام بقتله بتحريض من زوجة المجني عليه وتدعى" غادة. ا. م"43 عاما.

اعترافات الزوجة

وخلال مناقشة زوجة المجني عليه أمام رئيس مباحث المديرية وفريق البحث استرسلت في الحديث بأنها قبل الواقعة بساعات نشبت بينها وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات مالية، لتقاعس زوجها عن الذهاب الى عمله منذ 20 يوما، لتعبه الشديد بسبب إصابته ببعض المشاكل الصحية عرق النسا وغضروف في ظهره ألزمه الفراش.

وبداية الواقعة عندما طالب الزوج من زوجته تحضير وجبة الإفطار له فرفضت الزوجة، مما أثار حفيظة الزوج فقام بضربها هي وابنتها، مما دفع الزوجة للاستعانة بـ ابن شقيقتها بتدبير واقعة التخلص من زوجها مقابل تسهيل إجراءات زواجه من ابنتها، وتهديده بعدم الزواج من ابنتها في حال رفضه التخلص من زوجها.

عقد النية علي الجريمة

وفي صباح الجمعة السابق علي يوم الجريمة، دبر الشاب سلاحا ناريا معبأ ببعض الطلقات النارية بنية التخلص من زوج خالته، واستدرج المتهم المجني عليه إلى الطريق الزراعي بقرية العزب، مدعيًا حصوله علي فرصة عمل للمجني عليه بتفريغ سيارة موز، وعندما وصلا إلى المكان، أطلق المتهم طلقتين ناريتين على الضحية من الخلف، مما أدى لإصابة المجني بطلقة في ظهره والأخرى في رأسه أودت بحياته في الحال، ما أسفر عن مقتله، وقام بإخفاء الهاتف المحمول والبطاقة الشخصية للمجني عليه، وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى منزل خالتها ليخبرها بأنه تخلص من زوجها.

أصدرت النيابة تصريح بالقبض على زوجة المجني عليه وابن شقيقتها خطيب ابنتها، واعترفت أمام مباحث المركز بأنها قامت بتحريض نجل شقيقتها على قتل زوجها والتخلص منه، وأخطرت النيابة العامة في مركز الفيوم، التي تولت التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما للمفتي.

