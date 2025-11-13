الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قاتلة زوجها، جنايات الفيوم تحيل أوراق ربة منزل وابن شقيقتها للمفتي

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
18 حجم الخط

أحالت محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري،  أوراق عامل وخالته إلى المفتي بتهمة قتل زوج خالته، بقرية السنباط بمركز الفيوم.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا  من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول في الأراضي الزراعية بالقرب من الطريق الزراعي بقرية العزب بدائرة المركز. 

وعلى الفور كلف اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم ومعاوني الوحدة وأشرف عليه العميد حسن عبدالغفار رئيس بحث المديرية والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحريات إدارة البحث الجنائي 

وكشفت التحريات بمعرفة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن الجثة لشخص يدعى" حسن إبراهيم على (56 عامًا)، عامل باليومية ومقيم بقرية السنباط، وكانت بها آثار طلق ناري بمنطقتي الظهر والرأس من الخلف. 

وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة شابًا يدعى" شعبان ن. ش. ع"  (23 عامًا)، مقيم في عزبة بشير التابعة لقرية السنباط، وهو ابن شقيقة زوجة المجني عليه وخطيب ابنته، وقام بقتله بتحريض من زوجة المجني عليه وتدعى" غادة. ا. م"43 عاما.

 اعترافات الزوجة

وخلال مناقشة زوجة المجني عليه أمام رئيس مباحث المديرية وفريق البحث استرسلت في الحديث بأنها قبل الواقعة بساعات نشبت بينها وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات مالية، لتقاعس زوجها عن الذهاب الى عمله منذ 20 يوما، لتعبه الشديد بسبب إصابته ببعض المشاكل الصحية عرق النسا وغضروف في ظهره ألزمه الفراش. 

وبداية الواقعة عندما طالب الزوج من زوجته تحضير وجبة الإفطار له فرفضت الزوجة، مما أثار حفيظة الزوج فقام بضربها هي وابنتها، مما دفع الزوجة للاستعانة بـ ابن شقيقتها بتدبير واقعة التخلص من زوجها مقابل تسهيل إجراءات زواجه من ابنتها، وتهديده بعدم الزواج من ابنتها في حال رفضه التخلص من زوجها.

عقد النية علي الجريمة

وفي صباح الجمعة السابق علي يوم الجريمة، دبر الشاب سلاحا ناريا معبأ ببعض الطلقات النارية بنية التخلص من زوج خالته، واستدرج المتهم المجني عليه إلى الطريق الزراعي بقرية العزب، مدعيًا حصوله علي فرصة عمل للمجني عليه بتفريغ سيارة موز، وعندما وصلا إلى المكان، أطلق المتهم طلقتين ناريتين على الضحية من الخلف، مما أدى لإصابة المجني بطلقة في ظهره والأخرى في رأسه أودت بحياته في الحال، ما أسفر عن مقتله، وقام بإخفاء الهاتف المحمول والبطاقة الشخصية للمجني عليه، وبعد ارتكاب الجريمة، عاد المتهم إلى منزل خالتها ليخبرها بأنه تخلص من زوجها.

إخماد حريق شب في عقار بالفيوم

إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

أصدرت النيابة تصريح بالقبض على زوجة المجني عليه وابن شقيقتها خطيب ابنتها، واعترفت أمام مباحث المركز بأنها قامت بتحريض نجل شقيقتها على قتل زوجها والتخلص منه، وأخطرت النيابة العامة في مركز الفيوم، التي تولت التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراقهما للمفتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأراضى الزراعية الاراضى الزراعي العثور على جثة شخص بسبب خلافات ماليه محكمة جنايات الفيوم مركز شرطة الفيوم مديرية أمن الفيوم

مواد متعلقة

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

الأكثر قراءة

منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

نيجيريا والجابون يتجهان لشوطين إضافيين في الملحق المؤهل للمونديال

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من جمادى الأولى

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية