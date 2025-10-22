ضبط عاطل سرق مخزن أدوات كهربائية بالساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل سرقة أدوات كهربائية من داخل مخزن أدوات كهربائية بـمنطقة الساحل، قبل تصريف المسروقات.

سرقة مخزن أدوات كهربائية بالساحل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد بضبط عاطل بدائرة القسم، وبحوزته "فرد خرطوشو جوال يحوى بداخله على 8 كشاف كهربائى و27 شاسيه كشاف".

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مخزن أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

