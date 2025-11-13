بيراميدز ينضم لقائمة الأفضل في أفريقيا

18 حجم الخط

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٥، قبل حفل التتويج المقرر إقامته في العاصمة المغربية الرباط يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

وكان الكاف أعلن في وقت سابق، اختيار نادي بيراميدز على رأس الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في القارة لعام ٢٠٢٥ بعد الإنجازات والبطولات العديدة التي حققها النادي السماوي.

وخلال عام ٢٠٢٥، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، قبل الفوز بلقب كأس القارات الثلاث لبطولة كأس الإنتركونتيننتال وتأهل للدور نصف النهائي، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي، ويحتل حاليا صدارة التصنيف قاريا وعربيا.

ومن المقرر أن تتوالى مراسلات القائمة المختصرة لباقي الترشيحات قبل بداية الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.