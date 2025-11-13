الخميس 13 نوفمبر 2025
بلاغ جديد ضد مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس باحتجاز وحبس أطفال

تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مدرسة شهيرة بـ التجمع الخامس، بعد واقعة احتجاز وحبس أطفال دون وجه حق.

وقال المحامي فى بلاغه إن مدير المدرسةـ التجمع الخامس ـ القاهرة ـ احتجز وحبس الصغيرة فريدة أحمد صبحي، حيث اصطحبت إحدى المدرسات الصغيرة من فصلها، وأخذتها إلي فصل ثانٍ به زملاؤها وتركوها جالسة في الفصل لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك ذهبوا إلي فصلها بدون رد على سؤالها “انا عملت إيه ”، وباستفسار ولي أمر التلميذة المحتجزة عن سبب هذا الاحتجاز والحبس، تم إبلاغه أن السبب يرجع إلي التأخر في دفع المصاريف.


وأضاف مقدم البلاغ أن إدارة المدرسة كررت ذات الواقعة، حيث استصحبوا للمرة الثانية الطفلة من فصلها وقالوا لها: هاتي شنطتك، ثم تركوها في فصل الحبس من 10 صباحًا حتى الواحدة والنصف بعد الظهر “3 ساعات ونصف”.

وتابع مقدم البلاغ بأنه طبقًا لأحكام المادة 280 من قانون العقوبات، فإن: كل احتجاز بدون وجه حق هو من جرائم الاعتداء على النفس، وتقييد حرية شخص من التحرك بحريته لممارسة أعماله الشخصية عن طريق حبسه أو قبض عليه أو احتجازه وذلك بدون أمر من السلطات أو الحاكم أو بدون مبرر شرعي، وتكون عقوبة الشخص الذي يحتجز شخصا آخر دون أمر من سلطة مختصة أو دون سبب قانوني بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه مصري.

واختتم مقدم البلاغ  بطلب التحقيق في هذه الواقعة وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

