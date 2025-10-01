زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية زيارة استثنائية واحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025.

تفاصيل القرار

الزيارة الاستثنائية لا تُحتسب ضمن الزيارات الدورية المقررة للنزلاء.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى الإصلاح وإعادة التأهيل.

وتهدف الزيارة إلى دعم النزلاء نفسيًّا من خلال إتاحة الفرصة للقاء ذويهم في هذه المناسبة الوطنية.

وزارة الداخلية وحقوق الإنسان

ويأتي هذا القرار امتدادًا لنهج وزارة الداخلية في توفير أوجه الدعم والرعاية المتكاملة للنزلاء، بما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، ويؤكد على البعد الإنساني والاجتماعي في منظومة الإصلاح والتأهيل.

