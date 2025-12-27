فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

18 حجم الخط

يستقبل فريق ليفربول، نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول الذي يغيب عن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لمواصلة انتصاراته في البريميرليج والتقدم في جدول الترتيب.

ليفربول يكرم ديوجو جوتا

واصطحب فان دايك أبناء ديوجو حوتا خلال الدخول لملعب أنفيلد قبل مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، لتكريم والدهم الراحل نجم الريدز السابق.

ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية فإن أبناء البرتغالي الراحل ديوجو جوتا دينيس ودوارته سيتواجدان في مباراة ليفربول ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد اليوم السبت كتمائم للفريق.

وخطط ليفربول لتكريم ذكرى البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بهذه اللحظة المؤثرة التي سيشترك فيها أبناء لاعب الريدز السابق.

وتعد هذه المباراة هي أول لقاء يجمع ناديي ديوجو جوتا السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وفاة البرتغالي الدولي بشكل مأساوي في حادث سير شمال غرب إسبانيا في يوليو الماضي.

ولقى ديوجو جوتا مصرعه برفقة شقيقه أندريه سيلفا أثناء عودته إلى ليفربول لبدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، وتتيح هذه اللافتة للجماهير ومجتمع كرة القدم فرصة لتكريم إرث جوتا في كلا الفريقين.

يذكر أن ديوجو جوتا ارتدى قميص ولفرهامبتون في الفترة من 2018 حتى 2020، قبل أن ينضم لصفوف ليفربول من 2020 حتى 2025.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز - فلوريان فيرتز

خط الهجوم: فيديريكو كييزا - هوجو إيكيتيكي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

موقف ليفربول وولفرهامبتون

ويمتلك ليفربول 29 نقطة في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل ولفرهامبتون الجدول برصيد نقطتين فقط.

