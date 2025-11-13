الخميس 13 نوفمبر 2025
صرخة يزن تكشف جريمة بشعة، نزيف بالمخ وحروق سجائر على جسد طفل بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة تجرّد فيها زوج أم من مشاعر الرحمة والإنسانية، بعدما أقدم على تعذيب نجل زوجته البالغ من العمر عامين داخل قرية تابعة لمركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة الطفل بنزيف في المخ وحروق متفرقة بجسده نتيجة إطفاء السجائر عليه، قبل أن يتم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج.

قبل أن تفارق الحياة، كلمات الطفلة ضحية تعذيب والدها بالشرقية تكشف تفاصيل الجريمة

جرّده من الإنسانية.. زوج أم يعذب طفلًا عمره عامان ويصيبه بنزيف في المخ بالزقازيق 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول الطفل "يزن. م"، عامان، مصابًا بنزيف في المخ واضطراب بدرجة الوعي، مع وجود آثار حروق سجائر على أنحاء متفرقة من جسده، فتم احتجازه داخل العناية المركزة.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة 

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، التي كشفت أن وراء الواقعة زوج والدة الطفل، ويدعى "محمد.ع"، 40 عامًا، والذي اعتاد التعدي على الطفل وتعذيبه بصورة وحشية.

القبض على زوج الأم المتهم بتعذيب الطفل يزن

تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.

الجريدة الرسمية