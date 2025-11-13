الخميس 13 نوفمبر 2025
مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بالمعادي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الجزائر في منطقة المعادي، مما أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق شقة بالمعادي 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الجزائر بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن مصرع سوداني وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

