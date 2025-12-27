كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس مصر، تقدم فريق طلائع الجيش بقيادة جمعة مشهور، على نظيره كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في مباريات دور الستة عشر بـ بطولة كأس مصر.

هدف مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش

جاء الهدف عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 30 من رأسية مميزة.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش

وتأهل فريق طلائع الجيش لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

وكان كهرباء الإسماعيلية، قد أطاح بنظيره الاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم السبت في دور الـ 32 ودور ثمن النهائي (16) بالنسخة رقم 94 لمسابقة كأس مصر.

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

