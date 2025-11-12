قافلة صحة الإسماعيلية تقدم خدماتها لـ 1804 مواطنين بقرية فنارة (صور)

18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمنطقة فنارة المجاورة بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥، نجحت في تقديم خدمات مجانية لـ ١٨٠٤ مواطنين.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية هي [الباطنة، نسا، أطفال، عظام، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، والتى استقبلت ٨٨٠ مواطن خلال يومها الأول، و٩٢٤ مواطن خلال يومها الثاني، ووفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

جانب من فاعليات الحملة، فيتو

عمل تحويلات لعدد من المرضى

كما تم إجراء تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ٣٢٥ مواطنًا بعيادة الباطنة، و١٤٨ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٧٠ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ٥٠٢ حالةً بعيادة الأطفال.

بينما استقبلت ١١١ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٢١٥ مواطنًا، وأخيرًا عيادة العظام استقبلت ٣٥٠ مواطنًا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

