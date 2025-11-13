الجنايات تنظر استئناف المتهمين بقتل ممرض المنيا.. النيابة: الضحية خرج بحثا عن لقمة العيش فعاد أشلاء ممزقة.. وهذه أبرز اعترافات المتهم الرئيسي بالقضية

18 حجم الخط

تصدر محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم الخميس، الحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، بغرض طلب فدية من أهله، على حكم معاقبة الأول بالإعدام، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المؤبد

وترصد فيتو في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للقضية

النيابة: الضحية خرج بحثا عن لقمة العيش فعاد أشلاء

وأضاف ممثل النيابة العامة، ان واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها النفوس، مضيفا أن المجني عليه خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد أشلاء ممزقة.

فيما طالب دفاع المتهم الأول بتحويل وصف القضية من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت.

المتهم.. أنا تعبان وعايز علاج

وسألت المحكمة المتهم الأول عن الجريمة ليرد قائلا: أنا مش فاكر أنا عملت إيه، أنا تعبان وعايز علاج.

اعترافات المتهم الرئيسي

وقال المتهم بقتل الممرض، ويعمل جليسًا لكبار السن: إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة.

وأضاف: أنه في أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، تدخل الشيطان؛ ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.



المتهم: أوهمنا الضحية بالعمل

وأشار المتهم إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.

وأوضح المتهم، أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة، وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.

المتهم الثاني: لم نجد مع المجني عليه غير 500 جنيه

وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى يضربا الضحية ويسرقاه، ثم يجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما.

وأشار المتهم إلى أنه بالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدآ في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي وهو يطلب أموالا من أهله ويطمئنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا.



المتهم الثاني: تخلصنا من الجثة وقطعناه اشلاء بمنشار

وأضاف المتهم بقتل ممرض المنيا: إن المجني عليه كان يصرخ للاستغاثة فأخذا قطعة قماش ووضعاها في فمه، وكبلا يديه وقدميه من الخلف، وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما.

وأوضح المتهمين أنهما فكرا في كيفية التخلص من الجثة، وجاءا بمنشار وبدءا في تقطيع الجثة إلى أشلاء ووضعاها في أكياس بلاستيكية ثم حملاها على فترات متقطعة، وألقياها في ترعة الاسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.

