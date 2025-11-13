بلاغ للنائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

18 حجم الخط

تقدمت أسر 4 ناشئين في نادي بيراميدز ببلاغ للنائب العام ضد إدارة النادي، تتهمها بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال قاصرين والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة، وحمل البلاغ رقم 14340 لسنه 2025،

بلاغ ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

جاء نص البلاغ المقدم من المحامي محمد رشوان وكيلًا عن ناشئين في النادي، ضد كلا من ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الرياضي، ومسؤول قيد اللاعبين بالنادي على منصة القيد بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في الواقعة محل البلاغ.

وجاء في البلاغ ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال أطفال قصر، وتهديد، وتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.

وفي نص البلاغ، جاء أن المشكو في حقهم اشتركوا فيما بينهم في تزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي، حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم، ثم استخدام تلك المحررات المزورة في قيد اللاعبين على منصة القيد الرسمية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بالمخالفة الصريحة للوائح الاتحاد والقوانين المنظمة لقيد اللاعبين.

وترتب على هذه الأفعال تقييد هؤلاء اللاعبين صغار ضمن قوائم النادي، مما حرمهم من التعاقد مع اندية أخرى وأمر بمستقبلهم الرياضي، وهو ما يشكل أيضا جريمة استغلال للأطفال القصر دون موافقة أوليائهم بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

كما قام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.

وحصل أبناء المبلغين جميعا على مستند رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27 / 8 /2024 يفيد بأنه لاعب حر وغير مقيد على قوائم نادي بيراميدز، ثم فوجئ لاحقا بقيده في سجلات الاتحاد على قوائم النادي ذاتها، وهو ما يعد دليلا دامعا على وقوع جريمة التزوير والاستعمال من قبل المشكو في حقهم، حيث طالب مقدم البلاغ: بفتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة محل البلاغ، واستدعاء المشكو في حقهم ومسؤولي نادي بيراميدز والاتحاد المصري لكرة القدم لسماع أقوالهم، والتحفظ على استمارات القيد الاصلية ومراجعتها فنيا بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وإحالة من يثبت اشتراكه أو تواطؤه إلى محاكمة جنائية عاجلة وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون الرياضة.

