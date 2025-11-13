إحباط محاولة 5 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إحباط محاولة 5 أشخاص الحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار في منطقة المطرية.

التنقيب عن الآثار بالمطرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها.

وعُثر بداخل الورشة على (حفرة قطرها 1,5 × 1,5 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر وتنقيب). وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

