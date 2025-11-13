بعد تداول فيديو، ضبط متهمين بارتكاب أفعال غير لائقة أمام مدرسة بالقليوبية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالجلوس بجوار إحدى المدارس بمحافظة القليوبية، وإتيانهم بأفعال غير لائقة أمام الفتيات المترددات على المدرسة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تبين قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

