لمدة شهر، زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2025، وذلك بمناسبة حملة "الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى الإصلاح والتأهيل، ودعم حقوق الإنسان، فضلًا عن توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية بين النزلاء وذويهم، بما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.



