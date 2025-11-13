القبض على المتهمين بإلقاء حجارة علي مقر لجنة انتخابية في قنا

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بمحافظة قنا بإلقاء حجارة على مقر إحدى اللجان الانتخابية.

السيطرة على واقعة إلقاء حجارة على لجنة انتخابية بقنا وضبط المتهمين

بالفحص تبين أنه فى إطار متابعة مجريات العملية الانتخابية، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتاريخ 12 الجارى، بقيام عدد من أنصار أحد المرشحين عقب انتهاء أعمال الفرز وإخفاقه، بإلقاء الحجارة على مقر لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 10 من مرتكبى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

