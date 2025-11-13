الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بإلقاء حجارة علي مقر لجنة انتخابية في قنا

المتهمين
المتهمين
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بمحافظة قنا بإلقاء حجارة على مقر إحدى اللجان الانتخابية.

 

 

 

السيطرة على واقعة إلقاء حجارة على لجنة انتخابية بقنا وضبط المتهمين

 

بالفحص تبين أنه فى إطار متابعة مجريات العملية الانتخابية، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتاريخ 12 الجارى، بقيام عدد من أنصار أحد المرشحين عقب انتهاء أعمال الفرز وإخفاقه، بإلقاء الحجارة على مقر لجنة انتخابية بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 10 من مرتكبى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا لجنة انتخابية أعمال شغب وزارة الداخلية ابو تشت الامن العام الانتخابات

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بطالب واعتدائه عليه في الشرقية

الداخلية توزع هدايا ومستلزمات شتوية على المواطنين

بسبب لعب الأطفال أمام منزله، عاطل يعتدى على صغير باستخدام “سوط” فى الهرم

ضبط 85 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و150 ألف مخالفة مرورية بالطرق السريعة

ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

مشاجرة بين سيدة وشقيق زوجها بسبب خلاف على الميراث بالدقهلية

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

اعتماد المخططات التفصيلية لـ100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس بالإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: نشر العلم الصحيح يحمي المجتمع من التضليل والغش الفكري

عبث وقوة بلا تقوى، علي جمعة يحذر: دخلنا في دائرة التشبه بقوم عاد

تفسير رؤية الخروب في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية