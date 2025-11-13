الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة أوراق المتهم الرئيسي بقتل ممرض المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل ممرض المنيا في منطقة الزاوية الحمراء، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الرئيسي لمفتي الجمهورية، وتحديد جلسة الدور الأول من يناير المقبل للنطق بالحكم.

المتهم: أنا تعبان وعايز علاج

وسألت المحكمة المتهم الأول عن الجريمة، ليرد قائلا:"أنا مش فاكر أنا عملت إيه، أنا تعبان وعايز علاج".

اعترافات المتهم الرئيسي

وقال المتهم بقتل الممرض، ويعمل جليسًا لكبار السن: إنه كان يعمل جليسًا لرجل كبير في السن، لا يقوى على الحركة في الزاوية الحمراء، وكان يمر بأزمة مالية كبيرة، وفي أحد الأيام، استضاف أحد أقاربه من محافظة المنيا في مكان عمله، ومكث لديه عدة أيام، وأثناء جلوسهما معًا، وكانا يتحدثان عن ضيق حالهما وقلة الأموال معهما، تدخل الشيطان؛ ليقترح قريبه اختطاف شخص وطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه.
 

 
وأشار المتهم إلى أنه ظل يفكر في الشخص الذي سيخطفه، وتبادر إلى ذهنه أن أحد الأشخاص من فترة قصيرة كان قد طلب منه عملًا كجليس لكبار السن لأحد الشباب من معارفه، وبالفعل أسرع المتهم وأمسك بهاتفه وتحدث مع الشخص مقلدًا صوت سيدة.

وأوضح المتهم، أن الطرف الآخر قال له إنه سيبلغ الشاب الذي يبحث عن عمل، وبالفعل أعطاه هاتف المجني عليه، واتصل به واتفق معه على القدوم إلى القاهرة، وكان في ذلك الوقت قد اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة بالزاوية الحمراء، مستغلًا أن صاحبها الذي يعمل لديه جليس كبار السن مصاب بشلل، ولا يستطيع التحرك.

 

المتهم الثاني: لم نجد مع المجني عليه غير 500 جنيه

 

وأضاف المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني أن ينتظره في الشقة حتى قدومه بالمجني عليه إلى الشقة، ممسكًا بعصا حديدية، وما أن يدخلا الشقة حتى يضربا الضحية ويسرقاه، ثم يجبراه على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا يبلغ عنهما.

وأشار المتهم إلى أنه بالفعل انتظر المجني عليه، بجوار أحد المصانع، وأخذه إلى الشقة، وما أن دخلا حتى نفذ المتهم الثاني دوره، وبدآ في ضربه وقاما بسرقة ما معه من أموال، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يقاومهما فهدداه بالقتل إذا لم يصمت، واستوليا على هاتفه ومبلغ 500 جنيه، وأجبراه على تسجيل مقطع صوتي، وهو يطلب أموالا من أهله ويطمئنهم عليه، وأرسلا هذا التسجيل لابن عمه في محافظة المنيا


المتهم الثاني: تخلصنا من الجثة وقطعناه أشلاء بمنشار


وأضاف المتهم بقتل ممرض المنيا: إن المجني عليه كان يصرخ للاستغاثة فأخذا قطعة قماش ووضعاها في فمه، وكبلا يديه وقدميه من الخلف، وألقياه على الأرض فظل يضرب الأرض بقدميه للنجدة، وهنا أمسكا بالعصا الحديدية وانهالا بها ضربا على رأس الضحية حتى انفجر الدم من فمه وأنفه وأذنيه ومات في أيديهما.

وأوضح المتهمان أنهما فكرا في كيفية التخلص من الجثة، وجاءا بمنشار وبدآ في تقطيع الجثة إلى أشلاء، ووضعاها في أكياس بلاستيكية ثم حملاها على فترات متقطعة، وألقياها في ترعة الإسماعيلية، وأخذا هاتفه وكسراه وألقياه في منطقة غمرة، ثم توجها إلى محطة مصر وألقيا حقيبته فيها.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة منطقة الزاوية الحمراء ممرض المنيا قتل ممرض المنيا

