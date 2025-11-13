وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث التعاون الأمني المشترك

18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، نظيره التركي على يرلى كايا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، في إطار علاقات التعاون الأمني بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران المستجدات في عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير التركي عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، ولاسيما الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار الوزير التركي إلى أن زيارته تأتي في إطار توطيد العلاقات الوثيقة بين مسئولي البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع الجانب المصري في المجالات الأمنية.

ومن جانبه، رحب اللواء محمود توفيق بزيارة نظيره التركي والوفد المرافق له إلى القاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن في دولة تركيا، في ظل عمق العلاقات التاريخية التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، والتي انعكست إيجابًا على التعاون الثنائي بينهما.

وشدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز آليات التعاون في مجالات مكافحة الجريمة، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

