أخبار الحوادث اليوم: مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم.. تحويلات مرورية استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير.. ضبط دجال بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

لقي إيليا نعيم، راعي كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالغردقة وزوجته أنس صليب مصرعهما، وأصيبت ابنتهما شنودين، التي تبلغ من العمر 35 عامًا واثنين آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق"قنا_سفاجا" بنطاق محافظة سوهاج وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة القائمة على النشر بقيام أسرة طليقها بالتعدي عليها وأسرتها بالضرب وإحداث إصابتها وتهديدها بالقتل بالغربية.

أمرت النيابة العامة في محافظة المنيا باستخراج جثمان سيدة تُوفيت خلال عملية ولادة قيصرية داخل إحدى العيادات الخاصة بمركز مغاغة شمال المحافظة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من أسرة المتوفاة يتهم الطبيبة المشرفة على العملية بالتقصير والإهمال الطبي.

لقي شاب مصرعه غرقًا، خلال محاولة إنقاذه شخص شاهده يغرق داخل مياه نهر النيل، في منطقة الساحل، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بمصر القديمة.

أُصيب 6 أشخاص، إثر مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأهالي بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، مساء اليوم.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية إلى طرق بديلة، في إطار الاستعدادات الجارية لفعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت 1 نوفمبر، وحرصًا على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر أعمال بلطجة بمحافظة دمياط.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه طفل يقود مركبة "تروسيكل" وبرفقته طفلان في الصندوق الخلفي، أثناء سيرهم عكس الاتجاه بسرعة عالية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصات وإيحاءات خادشة للحياء العام.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 متهمًا (9 رجال و8 سيدات) من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القليوبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ شخص بعد احتجازه داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بسلام دون وقوع أي إصابات.

