الداخلية تكشف ملابسات فيديو لطفل يقود "تروسيكل" عكس الاتجاه بمدينة 6 أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه طفل يقود مركبة "تروسيكل" وبرفقته طفلان في الصندوق الخلفي، أثناء سيرهم عكس الاتجاه بسرعة عالية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد وضبط المركبة (تروسيكل غير مرخص) ومالكها، وهو عامل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر. 

وتبين أن قائد المركبة وقت الواقعة هو نجل المالك، الذي اصطحب صديقيه أثناء توصيل المركبة لشقيقه، وسار عكس الاتجاه لعدم درايته بالطريق.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون وضمان سلامة مستخدمي الطرق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وضبط المخالفات المرورية التي تُعرض حياة المواطنين للخطر.

الجريدة الرسمية