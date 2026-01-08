فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

18 حجم الخط

في فضيحة عابرة للقارات من شأنها الإساءة للرياضة المصرية في المحافل الدولية، أثارت لاعبة التنس المصري، هاجر عبد القادر، غضبًا كبيرًا بين متابعي اللعبة، بعد ظهورها بمستوى "كارثي" في بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات (ITF) W35 في نيروبي.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحت عنوان: "كيف استطاعت أسوأ لاعبة تنس على الإطلاق المشاركة في بطولة احترافية بقيمة 22 ألف جنيه إسترليني؟"، إن هناك لغزًا يحيط بلاعبة تبلغ من العمر 21 عامًا، ويبدو أنها لم تلعب من قبل، حيث لم تفز سوى بـ3 نقاط مع 20 خطأ مزدوجًا.

وانتشر مقطع فيديو للاعبة هاجر عبد القادر، نطاق واسع بعد أدائها الغريب الذي لم تفز فيه سوى بثلاث نقاط، وتعرضت للسخرية على نطاق واسع ووُصفت بأنها واحدة من أسوأ اللاعبات على مر التاريخ.

Ça, c'est les ITF qu'on aime ! 🤣😍



Wild card tableau principal de l'ITF 35K de Nairobi, au Kenya. 🇰🇪



L'Egyptienne Hajar Abdelkader jouait visiblement pour la première fois de sa vie au tennis. 0 et 0. 3 points gagnés (exploit vu son niveau).pic.twitter.com/pYnGSrSy24 — Tennis Legend (@TennisLegende) January 7, 2026



خسارة كارثية

وصمدت هاجر عبد القادر 37 دقيقة فقط أمام الألمانية لورينا شيدل، حيث خسرت بنتيجة 6-0، 6-0، مكتفية بثلاث نقاط فقط في مباراتها بالدور الأول من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات (ITF) W35.

وجاءت هذه النقاط نتيجة خطأين مزدوجين من منافستها وخطأ غير مقصود، حيث بدت اللاعبة المصرية البالغة من العمر 21 عامًا في حالة غير طبيعية على أرضية الملعب الترابية في كينيا.

ارتدت عبد القادر قميصًا أسود وسروالًا ضيقًا - على عكس الزي الأكثر تقليدية لمنافستها - وفي ظل رطوبة عالية ودرجات حرارة تجاوزت 20 درجة مئوية، أرسلت إرسالات عالية في الهواء، لكنها غالبًا ما أخطأت هدفها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.